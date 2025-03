Ilrestodelcarlino.it - Scontro sull’ospedale: "Angioloni, i servizi sono stati potenziati"

Pronta replica, da parte della direttrice del distretto Cesena Valle Savio-Ausl Romagna, Paola Ceccarelli, alla nota di Fratelli d’Italia nella quale veniva denunciato lo smantellamento di alcuniinterni all’ospedale di San Piero in Bagno. Tra essi, veniva rilevato che il Cau è aperto solo fino alle 16, Diabetologia dismessa, Radiologia attiva solo due giorni, Guardia medica non sostituita in caso di assenza, Farmacia ospedaliera chiusa. "Nessun smantellamento e riduzione deipresenti nell’ospedalee nella Casa della Comunità di San Piero- precisa la dottoressa Ceccarelli-. Contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere regionale e nuovo coordinatore comunale di Forlì per FdI, Luca Pestelli, e dal coordinatore di FdI di Bagno di Romagna, Filippo Lanzi, numerose azioni organizzativestate realizzate per potenziare la risposta ai bisogni sanitari della popolazione di Bagno".