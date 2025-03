Gossipnews.tv - Scontro di Fuoco al Grande Fratello: Zeudi e Mariavittoria Senza Pietà!

Leggi su Gossipnews.tv

A un soffio dalla finale del, esplode un litigio feroce tra due concorrenti. Urla, accuse e rancori. Ecco che cosa è accaduto!Nella casa più spiata d’Italia, a meno di 24 ore dallafinale, è esploso un litigio infuocato che ha lasciato tuttiparole. Le protagoniste?Di Palma eMinghetti, due delle finaliste più discusse di questa edizione del, ormai giunta al termine.Le tensioni tra le due ragazze covavano da settimane. Frecciatine velate, silenzi taglienti e occhiatacce non erano più un mistero per nessuno. E proprio quando sembrava che il traguardo fosse vicino, ecco la deflagrazione. Domenica sera, nel giardino della casa, le due concorrenti hanno dato vita a un accesoverbale,freni né filtri.A far saltare il tappo è stata una frase di: ha detto di non aver mai baciato Alfonso.