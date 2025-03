Sport.quotidiano.net - Sconfitta netta in Sardegna. Cestistica, contro Cagliari è notte fonda

MARMI80SPEZZINA 53(20-13, 35-31, 54-46): Naczk 5, Peric 9, Valtcheva 9, Pasolini, Cadoni 2, Podda, Trozzola 19, Pellegrini 4, Anedda, El Habbab 32. All: Staico: Mbaye 5, Templari 13, Moretti 3, Trehub 2, Missanelli 4, Diakhoumpa 6, Guzzoni 7, Guerrieri 3, Varone, Giangrasso 10. All: Corsolini Arbitri: Emanuela Tommasi e Francesco Rosato entrambi di Roma- Disastro, crolla nel finale ae compromette i Play Off. Fatale alle bianconere è stato l’ultimo quarto, con parziale di 26-7, in cui le ospiti non trovano ritmo né fiducia al tiro come invece era accaduto nei primi trenta minuti, in cui anche la fase difensiva aveva parzialmente influito nel rimanere a contatto con. La partenza è già in salita per via dell’infortunio subito da Trehub dopo soli 4 minuti di gara, uscita dal campo e non più rientrata.