Metropolitanmagazine.it - Scomparsa Paola Motta, la giornalista di Sky Tg24 aveva 57 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: la cronista politica di Skya 57(ne avrebbe fatti 58 a giugno). Nata a Merano, (Alto Adige),lavorato in un quotidiano locale prima di approdare a Sky, nel canale all-news. A, la57Arrivano le prime parole di cordoglio nei confronti delladella. “L’Associazione stampa parlamentare esprime tutto il suo dolore per ladella collega, appassionata e meticolosa, persona sempre affabile e sorridente con tutti”. L’Associazione stampa parlamentare esprime tutto il suo dolore per ladella collega, appassionata e meticolosa, persona sempre affabile e sorridente con tutti”.A ricordare la professionista anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.