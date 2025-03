Dayitalianews.com - Scomparsa da una settimana, ricerche in tutto il Lazio per la studentessa universitaria Ilaria Sula

Leggi su Dayitalianews.com

di: l’appello dei familiariDal 25 marzo scorso, non si hanno più notizie di, unaventiduenne residente a Roma. La giovane, iscritta alla facoltà di Statistica presso l’Università La Sapienza, si è allontanata dall’appartamento che condivide con alcuni coinquilini senza fare ritorno. Preoccupati per la sua assenza, gli amici hanno tentato di contattarla tramite WhatsApp; inizialmente c’è stato uno scambio di messaggi, ma successivamente il telefono diè risultato irraggiungibile.Denuncia e avvio delleI genitori di, allarmati dalla situazione, hanno sporto denuncia dipresso il Commissariato San Lorenzo della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno avviato le, concentrandosi in particolare nelle zone del quadrante est di Roma e nel quartiere Quarticciolo.