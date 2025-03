Oasport.it - Sci freestyle: un’Italia giovanissima si lancia verso Milano Cortina 2026. Tabanelli e Deromedis le punte di diamante

Leggi su Oasport.it

La stagione 2024-2025 di sciè appena passata agli archivi, portandosi dietro un pizzico di amarezza, considerata la mancata vittoria di Simonenella Coppa del Mondo di skicross. L’azzurro,tissimo nell’ultimo periodo, ha dovuto cedere il passo sul più bello ad un chirurgico Reece Howden, accontentandosi di una buona seconda posizione nella classifica generale. Ma la mancata conquista della sfera di cristallo non può offuscare un’annata sportiva a dir poco trionfale per tutto il movimento azzurro, che si affaccia ai Giochi dicon la voglia di scrivere ancora pagine di storia importanti.La Nazionale italiana sarà supportata da due pilastri che, insieme, arrivano appena a 41 anni. Sì perché oltre al “veterano”, quest’anno è esplosa quella meravigliosa bomba a orologeria che risponde al nome di Flora, trionfatrice totale nella Coppa del Mondo di big air, in quella generale di park&pipe oltre che agli X-Games ed ai Campionati Mondiali di Engadina, sempre nella specialità big air.