Oasport.it - Sci alpino, pista intitolata a Federica Brignone a Courmayeur: “E’ un onore”

Un atto dovuto.è a tutti gli effetti la donna dello sport italiano in quest’ultimo anno. Le Sfere di Cristallo (generale, gigante e discesa) nella stagione di Coppa del Mondo, senza dimenticare le medaglie mondiali (oro in gigante e argento in superG), hanno colpito l’attenzione degli appassionati e ora ci si gode un minimo quanto raccolto.E così, in mezzo a quelle montagne dove è cresciuta, allenamento dopo allenamento e ora dopo ora, si è tenuta ieri la cerimonia di inaugurazione della“14”alla tigre di La Salle, nel comprensorio sciistico di. Su decisione dell’amministrazione comunale e della società che gestisce le funivie, come riportato dall’ANSA, la “14” è diventata quindi la “”.Un tracciato che rappresenta un po’ il carattere della fuoriclasse azzurra: “Si caratterizza per la sua bellezza e il suo affaccio spettacolare sulla catena del Bianco.