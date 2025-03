Ilfattoquotidiano.it - Schwa e dintorni: odio i formalismi del politicamente corretto, ma vietarli per decreto forse è una provocazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando ho visto la parolain un articolo che ci informava del divieto di usarla nei documenti scolastici ufficiali, ho dovuto cercarne il significato in rete. La parola si riferisce a ?, un simbolo che ho sempre chiamato e rovesciata e che non ho mai adoperato. Ho anche imparato che esiste il corrispettivo italiano: scevà. Visto che era stata associata all’asterisco (*) ho subito inteso a cosa si riferisse la circolare del Ministro Valditara che ne vietava l’uso. Ho già scritto sull’argomento, senza citare la scevà, ma visto che il tema è di attualità mi sento autorizzato a dire la mia, pensando alle parole in uso nella mia disciplina: la zoologia.Tutte le specie conosciute hanno un nome linneano che si compone di genere e specie: noi siamo Homo sapiens. Però il genere a cui viene riferita una specie ha significato evolutivo e non grammaticale: appartengono allo stesso genere tutte le specie che derivano da un antenato comune non condiviso con altre specie della stessa famiglia.