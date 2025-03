Formiche.net - Schlein non farà la traversata verso i riformisti. Pombeni spiega perché

“Il Pd si deve rendere conto che, di fatto, al suo interno esistono già due partiti. Ma Ellynon avrà mai la forza di fare ladel desertoil riformismo”. Il politologo Paolo, sulle colonne di Formiche.net, in qualche modo riprende i concetti espressi dall’ex ministro dem Lorenzo Guerini questa mattina sul Foglio. Rilanciando su un punto: “Il Pd dovrebbe uscire dalla scempiaggine di credersi un partito plurale. Se ci sono differenze così marcate, come abbiamo visto sul voto al ReArm Eu, significa che le distanze sono insanabili”.Professore, per il Pd è arrivato il momento della scelta su dove collocarsi?Sarebbe arrivato più che altro il momento di darsi una regolata e capire in che modo portare avanti un disegno di alternativa alla destra di governo, in un senso o in un altro.