Schlein e Calenda botta e risposta al vetriolo | Decida da che parte stare Non con i putiniani

Non basta e forse non poteva bail congresso di Azione. Ormai tra Ellye Carlovolano stracci. Se la segretaria del Pd, oggi 31 marzo, da Tagadà invita il leader centrista a decidere da che, «perché non si puòcon un piede in due scarpe» – «lui da che, bisogna fare una scelta» – il neo confermato segretario di Azione risponde a brutto muso sui social: «Cara, noi stiamo al centro dove ci hanno messo gli elettori. Non andiamo dietro ai populisti filoe non ci asteniamo quando si tratta di Ucraina, riarmo europeo e difesa. Il resto è fuffa». Parole pesanti che chiudono ulteriormente la porta alle ipotesi di campo largo, tanto più che dei Cinque stelleha detto che l’unico modo per aver a che fare con loro è cancellarli.