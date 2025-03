Thesocialpost.it - Schlein attacca Calenda: “Decida da che parte stare”

Elly, ospite a Tagadà su La7, ha rivolto un messaggio diretto a Carlo, criticando la sua proposta di una coalizione con Forza Italia, moderati e unadel Pd:“Penso che Carlodebba decidere da che. Non si puòcon un piede in due scarpe.da che, non si puòun po’ di qua e un po’ là.”ha ribadito la posizione del Partito Democratico:“La linea del Pd è una ed è chiara: torneremo al governo vincendo le elezioni con una coalizione progressista, senza larghe intese o accordi di Palazzo.”replica: “Stiamo al centro, non dietro ai populisti”Immediata la risposta di Carlovia social:“Cara, noi stiamo al centro, dove ci hanno messo gli elettori. Non andiamo dietro ai populisti filo-putiniani e non ci asteniamo quando si tratta di Ucraina, riarmo europeo e difesa.