Ilfattoquotidiano.it - Schlein a La7: “Calenda decida, non può avere i piedi in due scarpe. M5s? Tra noi intese sul riarmo”

“Carlodeve decidere da che parte stare, perché non si puòun piede in due. La linea del Pd è una e chiara: noi torneremo al governo vincendo le elezioni con una coalizione progressista. Senza larghe, senza accordi di palazzo. Questo è il mandato molto chiaro che ho ricevuto alle primarie che ho vinto, quindifaccia una scelta, perché non si può stare un po’ di qua e un po’ di là”. Così a Tagadà (La7) la segretaria del Pd Ellystronca l’auspicio espresso dal leader di Azione Carlocirca la formazione di un gruppo di ‘volenterosi’ guidato da Paolo Gentiloni e comprensivo di una parte del Pd, di Forza Italia, di Azione e di +Europa.Circa la manifestazione indetta dalper il prossimo 5 aprile contro le armi,osserva: “Ci sono delle differenze tra di noi, ma ci sono anche dei punti di condivisione, come quello relativo a una difesa comune europea.