Ilfattoquotidiano.it - Schiaffo di Orban alla Corte penale internazionale: riceverà Netanyahu. Su lui pende un mandato d’arresto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo aveva invitato subito dopo la pronuncia della, a dimostrazione che ildi arresto sul suolo ungherese non avrebbe avuto alcun effetto. E ora la visita del premier israeliano Benyaminin Ungheria è già stata fissata: dal 2 al 6 sarà nel Paese, ricevuto dal primo ministro Viktor Orbán. Unodefinitivo, dopo che il leader ungherese aveva già dichiarato che non avrebbe rispettato l’ordine dell’Aja. La decisione dei giudici, arrivata a novembre 2024, è motivata da “crimini contro l’umanità” nei confronti di, e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gnt nell’ambito della guerra a Gaza. E in un rapporto di 154 pagine la Cpi ha evidenziato le “massicce vittime civili e le condizioni imposte ai palestinesi che mettono intenzionalmente a rischio la loro vita”.