Esports247.it - Schedule 1, il gestionale criminale che sta conquistando i fan di GTA e Ark

Un mix esplosivo tra simulazione e azione: un gioco che unisce l’aspetto gangsta di GTA e strategia sta spopolando su Steam.Marzo è già ricco di uscite videoludiche (noi, ahinoi, ne copriamo solo una parte dato il nostro organico ridotto – vi ricordiamo che se volete collaborare con noi potete sempre contattarci) ma c’è un titolo inaspettato che sta emergendo come la rivelazione videoludica del momento. Se sei un appassionato di GTA, Ark o Satisfactory, questa nuova perla nascosta potrebbe essere la tua prossima ossessione: parliamo di1, gioco indie in vendita su Steam per meno di 20 euro.Dai simulatori agricoli più impegnativi ai titoli più leggeri come Ark e Rust, la soddisfazione di costruire un impero è sempre gratificante e gli appassionati dei giochi gestionali lo sanno, oscillando tra il brivido della strategia e il piacere della crescita economica.