Scattano gli aumenti delle tariffe per Poste Italiane | più caro spedire lettere pacchi e ricevere multe stradali

Dal 31 marzo aumentano leper. Sue raccomandate in Italia o verso paesi esteri sarà piùsia per i consumatori che per i commercianti, e anche gli automobilisti subiranno un rinspese di notifica. L’avviso è di Assoutenti, e le modifiche sono tutte indicate nella Delibera 51/25/Cons del 14 marzo 2025. Dal 31 marzo 2025 cambiano le condizioni economiche dei servizi offerti tramite canali business, mentre dal 3 aprile 2025 quelle dei canali retail.Come cambiano i prezzi conGli esempi? Una lettera di peso inferiore ai 20 grammi costerà da 1,25 a 1,30 euro; la raccomandata dello stesso peso passa da 5,80 a 6,00 euro; la raccomandata con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 6,40 a 6,65 euro. E i? Per quelli dal peso fino a 3 kg la tariffa sale da 9,90 a 10,30 euro, se spedito all’estero il costo diventa da 24,80 a 25,80 euro.