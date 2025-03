Ilfattoquotidiano.it - Scandalo dei referti istologici a Trapani, Valditara scrive alla docente che ha scoperchiato il caso: “Riconoscenti”

“Gentilissima professoressa Gallo, cara Maria Cristina, la prego di accettare queste mie righe come segno di gratitudine per la passione con cui svolge il suo lavoro e ha saputo infondere nei suoi studenti”. Così il ministro dell’Istruzione, il leghista Giuseppe, esordisce in una lettera inviataprofessoressa di Mazara del Vallo: è stata lei a denunciare per prima i ritardi suidell’Asp di, scoperchiando unoche ha infine portatosospensione del direttore generale.Adesso il ministro dell’Istruzione ha voluto ringraziare personalmente la, inviandole una lettera: “La sua è una vivida testimonianza di coraggio e dedizione al proprio ruolo – ha scritto– a conferma di come l’insegnamento sia una vera e propria missione per persone con le qualità umane come quella da lei dimostrate.