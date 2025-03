Oasport.it - Scacchi: iniziati gli Europei femminili a Rodi con Marina Brunello e Zimina

Leggi su Oasport.it

Hanno preso il via quest’oggi, e si protrarranno fino al prossimo 11 aprile in quel di, glidi. Dopo un’edizione a 10 turni, la venticinquesima torna ad averne 11. Sono registrate ai nastri di partenza 136 giocatrici, con la georgiana Nino Batsiashvili quale numero 1 della lista all’atto delle iscrizioni.Due le italiane in scena, e per loro è già arrivata la prima vittoria., con il Nero, sfrutta un solo errore alla 22a mossa della greca Georgia Grapsa per colpirla con un attacco sempre più potente, fino a portare il pedone c verso la promozione a Donna. Prima che questa avvenga, arriva l’abbandono dell’avversaria alla 34a mossa.Per quanto riguarda Olga, che da ormai 21 anni rappresenta l’Italia, nella lotta del tempo che porta verso la quarantesima mossa è lei a sfruttare un paio di madornali imprecisioni della georgiana Anusha Subramanian, l’ultima delle quali causa un’inchiodatura di Torre contro la Donna che forza sia un finale di Donna contro Torre che l’abbandono da parte della giocatrice con il Bianco.