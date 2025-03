Panorama.it - Sbucano altri scatti di rabbia di Prodi. La lite con il barista: «Sei uno str…»

Sembra che chi lo conosce bene sappia quanto possa essere irascibile Romano. E a Bologna, la sua città, lo sanno bene. Dopo la figuraccia della tirata di capelli alla giornalista Mediaset Lavinia Orefici, prosegue la saga del «padre nobile» della sinistra. Questa volta è Massimo Giletti a tirar fuori del nuovo materiale. Nella puntata di Lo Stato delle cose, in onda questa sera in prima serata su Rai3, il giornalista mostrerà delle nuove immagini esclusive che vi possiamo far vedere in anteprima. Immagini che raccontano di un altro episodio avvenuto circa due anni fa. Il Professore poco dopo essere entrato in un bar con la moglie Flavia Franzoni reagisce furiosamente a un commento delche gli stava preparando il caffè. Il cameriere che questa sera sarà ospite del programma racconta di non aver detto granché.