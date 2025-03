Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, la grande festa potrebbe arrivare subito

E’ tempo di mettere via la calcolatrice, per il, e di cominciare a studiare il calendario. Sì, perché anche se, per dirla con Fabio Grosso, "non bisogna avere fretta e nemmeno frenesia, ma continuare a fare quello che stiamo facendo", il count down cominciato un mese fa, che vide il, a 10 giornate dalla fine, battere il Pisa e portarsi a +14 sullo Spezia, è arrivato al dunque. E con 17 punti di vantaggio sui liguri, che se fanno ‘filotto’ da qui a fine stagione hanno 21 punti a disposizione, dicono che tra il ritorno nella massima serie e ilnon si sono più ‘se’, ma solo ‘quando’. Ora, la matematica dice che lo Spezia, se le vince tutte, arriva a 76, e la stessa matematica dice quindi che con due vittorie da qui alla fine ilsi mette al sicuro (oggi i neroverdi hanno 72 punti), ma le lancette che corrono verso la fine della stagione dicono altro.