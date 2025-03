Calciomercato.it - Sarri e Jorginho insieme in Serie A: obiettivo Champions League

InA Mauriziopuò far rientro per davvero e spalancare le porte anche per il ritorno di, sin dai tempi di Napoli uno dei suoi pupilli. L’è far ritorno in UEFA, il grandedel club.La posizione degli allenatori è sempre costantemente in bilico e la situazione si esalta ancora di più in momenti storici in cui ci sono dei grandi tecnici senza panchina ed in attesa di sistemazione. Ed in tal senso il periodo storico attualmente in corso è l’esempio più lampante da questo punto di vista. Basti pensare che sono senza vincoli allo stato attuale delle cose allenatori del calibro di Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Maurizio. Si tratta di profili che, con le loro conoscenze ed il loro carisma, possono per davvero spostare gli equilibri.