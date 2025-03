Dayitalianews.com - Sardegna: uccise i suoceri a colpi di ascia, ergastolo confermato

Carcere a vita per Fulvio Baule, il 42enne di Ploaghe che aveva anche ridotto in fin di vita la moglie.per il 42enne Fulvio Baule. Poche ore fa la Corte d’assise d’appello di Sassari hala condanna dell’uomo. Accusato di aver ucciso adii genitori della moglie: Liliana Mancusa e Basilio Salladino. Aggrediti il 26 febbraio 2022 a Porto Torres quando l’uomo aveva ridotto in fin di vita la moglie, dalla quale si era appena separato. La difesa dell’uomo, affidata all’avvocato Nicola Lucchi, all’inizio del dibattimento aveva chiesto “la riassunzione della perizia psichiatrica per Baule”, si legge nelle carte. Il tutto per ottenere le attenuanti generiche, insomma per poter avere un riduzione di condanna. I giudici della Corte però – dopo due ore di camera di consiglio – non hanno accolto la richiesta e hanno pronunciato la sentenza, confermando il carcere a vita.