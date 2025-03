Dayitalianews.com - Sardegna: cocaina per 10 milioni di euro sequestrata a Sestu, in manette due persone

Leggi su Dayitalianews.com

L’operazione è stata effettuata dagli uomini della Guardia di Finanza che hanno scoperto il maxi carico didivisa in 100 panetti e occultato all’interno di diversi borsoni.110 chili di, divisa in 100 panetti, per un valore complessivo di oltre 10disono stati sequestrati lo scorso sabato a, dopo un rapidissimo blitz messo a segno dagli uomini della Guardia di Finanza. Gli arrestati, un 51enne di Iglesias e un camionista polacco, ora si trovano rinchiusi nel carcere di Uta, in attesa di essere ascoltati dal magistrato di turno. I finanzieri, oltre alla droga, hanno anche sequestrato 29.500in contanti.Il blitzL’operazione dei finanzieri è andato in scena lo scorso sabato. Gli uomini delle Fiamme Gialle – impegnati in un normale controllo del territorio – in una zona poco frequentata dihanno notato l’autista di un articolato, con targa polacca, che si avvicinava ad un’utilitaria e consegnava all’autista quattro borsoni neri molto voluminosi.