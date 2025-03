Sarah Michelle Gellar | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiTra le più iconiche attrici di fine anni Novanta e primi anni Duemila,è entrata nei cuori di un’intera generazione grazie alla serie Buffy l’ammazzavampiri, divenuta un modello imprescindibile. Oltre questo suo popolare lavoro, l’attrice è ricordata per la partecipazione ad alcuni film horror e thriller divenuti autentici cult, ma anche ad altri progetti che – seppur di minor rilievo – hanno dimostrato quanto i suoi fan siano sempre pronti a seguirla e sostenerla.I film e i programmi TV di1. Ha recitato in note serie TV. L’attrice ha iniziato a recitare per il piccolo schermo ottenendo una prima popolarità grazie alle soap opera Swans Crossing (1992) e La valle dei pini (1993-1995).