Sololaroma.it - Saracinesca Svilar, la Roma punta al rinnovo: Ghisolfi ad oltranza

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria per 1-0 con il Lecce è già diventata storia per la. I giallorossi stanno continuando a risalire la china in classifica e vogliono rimanere su questa strada, per approdare al 4° posto. L’ultima posizione valida per la Champions League dista solo quattro punti ed è oggi più che mai un traguardo alla portata, seppur ci sia da superare la folta concorrenza. I capitolini avranno modo di ricaricare le pile fino a domani per poi pensare alla gara con la Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida estremamente delicata, con in palio 3 punti pesanti.Claudio Ranieri spera di vedere in campo la miglior versione della sua squadra, apparsa cinica ma soprattutto solida in questo inizio 2025. Come sottolineato dal Corriere della Sera, infatti, Milesi sta dimostrando una vera e propriain questo inizio 2025.