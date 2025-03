Tvzap.it - Sara Ricci lascia tutti senza parole a “La volta buona”: “Pensavo di essere incinta…”, poi chiarisce

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.incinta. ?L’attrice è stata di nuovo ospite del programma televisivo “La”, condotto da Caterina Balivo. Laè apparsa in studio insieme al suo ex fidanzato, Simone Venerelli, di 22 anni più giovane. Nello studio de “La”, l’attrice si èta andare ad una confessione che hato. (Continua.)Leggi anche: ?La famosa del “Grande Fratello” sarebbe incinta del famosissimo e ricchissimo: di chi si trattaLeggi anche:Tommasi in lutto, è morta sua madre: il triste annuncio sui socialospite de “La” insieme all’ex fidanzatoDi recente,è stata ospite de “La” e in quell’occasione aveva accennato alla sua predilezione per partner più giovani. Quell’intervista ha suscitato grande scalpore, tanto che oggi l’attrice è stata nuovamente ospite del programma per approfondire l’argomento, raccontando anche cosa è successo dopo quella intervista.