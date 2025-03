Ilrestodelcarlino.it - Sara e la fuga dalla città: “Io, pastora per scelta”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 31 marzo 2025 – La Scuola per Pastori, nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona (Appennino tosco–romagnolo), è pronta a riaprire dopo un consuntivo di successo. Un successo non scontato per il progetto ‘Life ShepForBio’, partito nel 2023, cofinanziato dall’Unione Europea. “L’obiettivo del progetto è quello di migliorare lo stato di conservazione di alcuni habitat di ambiente aperto (praterie e pascoli) in alcuni siti toscani e romagnoli della Rete Natura 2000 – precisa il direttore dell’ente parco Andrea Gennai – attraverso una loro corretta gestionele”. Sono otto i nuovi candidati chenno selezionati per partecipare ai corsi e al tirocinio in azienda nel 2025. La scuola è organizzata per garantire una duplice offerta formativa: una parte teorica, con lezioni in classe, svolte da personale tecnico qualificato accompagnato da visite in aziende del settore e una seconda articolazione di stage, di trenta giorni totali (non continuativi) in realtà produttive nel territorio del Parco nazionale.