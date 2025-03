Quotidiano.net - Sapa vola. L’acquisizione di Megatech per affrontare nuovi mercati

LA CHIAVE PER DIFENDERE la competitività della componentistica automotive italiana è l’innovazione. Il nostro metodo brevettato One-Shot® ne è la dimostrazione: semplifica i processi produttivi, riduce i tempi e migliora la sostenibilità dei prodotti, mantenendo la qualità ai massimi livelli. Inoltre, crediamo che la collaborazione con gli Oem, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’adozione di materiali sostenibili possano garantire un vantaggio competitivo duraturo per le aziende italiane del settore". Antonio Affinita (a destra nella foto in basso), membro del board di, spiega come le imprese italiane possono resistere nel complesso mondo delle forniture automotive.è un’azienda con sede ad Arpaia, vicino a Napoli, specializzata nella produzione di componenti in plastica di alta qualità per l’industria automobilistica.