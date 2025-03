Ilfoglio.it - Sansal, Dreyfus algerino

La filosofia e femminista francese Élisabeth Badinter ha parlato col Journal du dimanche in occasione della pubblicazione dell’opera collettiva “Pour Boualem” (David Reinharc Éditions), curata da Pascal Bruckner e Michel Gad Wolkowicz. Al suo interno, sessanta autori – politici, scrittori, intellettuali e giornalisti – difendono l’onore, il coraggio e il genio del romanziere franco-, in prigione per le sue idee. L’affaire, come si legge nella presentazione del libro, “è una battaglia di civiltà”. Badinter denuncia lo scandalo giudiziario di cui è vittima lo scrittore e si rattrista per un femminismo in cui non si riconosce più. Journal du dimanche – Lei ha contribuito all’opera collettiva “Pour Boualem” insieme ad altre figure di spicco. Alain Finkielkraut scrive in queste pagine che “l’affaire di un singolo deve diventare l’affaire di tutti”.