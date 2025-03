Udinetoday.it - Sanità senza personale: la Regione corre ai ripari

Leggi su Udinetoday.it

Un'opportunità unica per rispondere alle esigenze del territorio e garantire occupazione con alta professionalità", dichiara l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Alessia Rosolen che, nell'illustrare l'offerta formativa per il conseguimento della qualifica di Oss, ricorda come.