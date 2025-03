Lanazione.it - Sanità: medico dell’Aoup al meeting dell’OMS sui vaccini contro l’influenza aviaria

Pisa, 31 marzo 2025 - Daniele Focosi, ematologo e virologo dell’unità operativa Officina trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, ha partecipato alla riunione del team R&D Blueprint dell’Organizzazione mondiale della(OMS) che si è tenuta il 19 marzo a Ginevra sul tema: “What research is important to prepare and respond to H5N1 influenza outbreaks?”. L’inè stato convocato per stabilire le priorità di sviluppo in termini di analisi genetiche, farmaci antivirali euna futura pandemia di influenza. Vi hanno partecipato oltre 1200 specialisti da tutto il mondo, tra cui Maria von Kherkove – coordinatrice dell’unità “Patologie emergenti e zoonosi”– e Marco Cavaleri – coordinatore dell’unita’ “Strategie vaccinali’ di EMA. Focosi da anni collabora con l’Istituto nazionale malattie infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani di Roma e con la John Hopkins’ University, ed è stato chiamato dall’OMS a presentare una relazione intitolata: “Overview of investigational products including broad protection”.