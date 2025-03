Romadailynews.it - Sanita’: Aurigemma, continua “Un Consiglio in salute” per prevenzione, oggi giornata della Vista

“Unin”, il programma gratuito diportato avanti dalregionale. Lo dichiara in una nota il presidente delregionale del Lazio, Antonello. “Siamo partiti nei mesi scorsi, rivolgendoci ai dipendentiPisana – afferma-. Ora stiamo lavorando per estendere questo progetto, coinvolgendo i territori. Proprio questa mattina, grazie alla Fondazione Luxottica si e’ svolta la, con visite oculistiche, per i cittadini piu’ in difficolta’: l’iniziativa si e’ tenuta presso i localiprotezione civile del Municipio VI di Roma. Colgo l’occasione per ringraziare coloro che hanno reso possibile questo evento: Fondazione Luxottica, Universita’ di Tor Vergata (che ha messo a disposizione i medici), Municipio VI, la Protezione Civile e tutti i suoi volontari.