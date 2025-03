Ilrestodelcarlino.it - San Martino in Rio, aggredisce padre, carabinieri e viene arrestato

Sanin Rio (Reggio Emilia), 31 marzo 2025 – Un giovane di 25 anni è statodaidi Sanin Rio e di Rubiera per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I militari sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 17 in una abitazione di Sanin Rio, chiamati da un uomo che segnalava un diverbio col figlio. Sul posto le pattuglie del 112 si sono imbattuti nel giovane che ha tentato di aggredire il genitore, per poi scagliarsi anche contro i, colpendoli e minacciandoli di morte. Una volta bloccato, il 25enne è stato portato in caserma a Reggio, dove ha continuato la sua violenta resistenza verso i militari. A quel punto è stato. Uno dei militari ha riportato lesioni guaribili in una settimana. Pare che da tempo vi sia tensione in ambito familiare proprio per l’atteggiamento minaccioso del giovane, il quale domenica pomeriggio aveva rotto alcuni oggetti e una porta, in casa, per poi afferrare ilal collo.