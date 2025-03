Digital-news.it - San Marino punta in alto con Gabry Ponte ad Eurovision e nuove ambizioni per RTV

La conferenza stampa promossa da SanRTV e dalle istituzioni della Repubblica ha rappresentato un’occasione di rilievo per fare il punto sulle prospettive future del SanSong Contest e sulla partecipazione del Titano all’2025. L’evento ha visto la presenza di figure chiave come il Segretario di Stato per il Turismo e la Cooperazione Federico Pedini Amati, il Direttore Generale di SanRTV Roberto Sergio, il rappresentante sammarinese all’Song Contest 2025e l’ambasciatrice del SanSong Contest, Senit.Nel suo intervento, Pedini Amati ha evidenziato la crescita del concorso, sottolineando il ruolo strategico dell’iniziativa nel rafforzare la visibilità internazionale della Repubblica di San. Un successo che, a suo avviso, dimostra come il format sia diventato uno strumento efficace per promuovere il Paese e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con una risonanza che travalica i confini nazionali.