Lanazione.it - San Donato, una domenica no. Gavorrano osa di più e vince

SanTavarnelle 0 Follonica1 SANTAVARNELLE (3-4-2-1): Tempucci; Cecchi (77’ Menga), Cellai (67’ Maffei), Bruni; Pecchia, Borgarello, Falconi (82’ Seghi), Carcani; Purro, Calonaci (87’ Pazzagli); Manfredi (63’ Gubellini) all. Bonuccelli. FOLLONICA(3-4-2-1): Antonini; Matteucci, Pignat, Morelli; Kondaj (79’ Zona), Marino, Lo Sicco, Masini (73’ Gianneschi); Tatti, Bramante (79’ Pino); Arrighini (90+5’ Grifoni) all. Masi. Arbitro: Targhetta di Castelfranco V.to Marcatori: 65’ Kondaj Note: ammoniti Falconi, Carcani, Kondaj, Tatti TAVARNELLE - Amara sconfitta casalinga del SanTavarnelle. Ingresso con in cani del Parco degli Animali di Firenze. Stessa disposizione in campo con il 3-4-2-1, stessa voglia per entrambi dire per essere tranquilli nell’ultima parte del campionato.