Lapresse.it - Sammy Basso, il padre: “Portiamo avanti il suo sogno, trovare cura per la progeria”

Si è aperta con l’Inno di Mameli, eseguito dall’orchestra dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia (Campo), la cerimonia ufficiale per l’intitolazione della prima scuola italiana dedicata a, il giovane scienziato affetto dascomparso lo scorso ottobre.Un lungo applauso ha accolto in sala i genitori di, Laura Lucchin e Amerigo, visibilmente emozionati. A moderare l’evento Giuseppe Lanese, portavoce dell’Ufficio scolastico regionale. Presente il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, in collegamento il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.“ci ha lasciato un’eredità faticosa da portarecon la nostra associazione. Ma stiamo collaborando con Bologna e Boston per realizzare il suounaper lae poter dire un giorno a tutte le famiglie con un malato di malattia rara che c’è una, che sappiamo come aiutarli a vivere una vita normale”, ha detto Amerigodi