“A Parigi hannoto Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri paesi come la Romania”. Così Matteo, vicepremier e leader della Lega, pocoladella leader e della capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn), Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici, per aver utilizzato denaro destinato agli assistenti degli europarlamentari per pagare il personale del partito. La sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Parigi ha confermato dunque l’ineleggibilità con “esecuzione immediata” per la deputata francese, che, anche in caso di ricorso, non potrà presentarsi alle elezioni presidenziali del 2027. “Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali”, ha aggiunto nella nota, giudicando quella contro Le Pen “unadida parte di, in un momento in cui le pulsioni belliche di von der Leyen e Macron sono spaventose.