Salvini attacca ancora il piano di riarmo di von der Leyen. Tajani: "Non abbiamo bisogno di sfasciacarozze"

La tregua è durata giusto qualche giorno. Ci risiamo. La politica estera, ildie Ursula von der, torna a dividere Forza Italia e Lega. Matteoannuncia una piazza, insieme ai Patrioti europei, contro le armi e gli 800 miliardi messi in campo della Commissione europea. Antonio, da Firenze, ribatte: "Stiamo lavorando per far sì che l’Europa sia sempre più casa di tutti.di costruire, non di sfasciacarrozze per difendere gli interessi di mezzo miliardo di persone". Il leader forzista ha quindi rivendicato il ruolo del suo partito: "Forza Italia gode di ottima salute, siamo il terzo partito in Italia e la seconda forza del centrodestra, siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori”.