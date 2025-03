Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano e nuovo stadio, No di comitati e dei consiglieri

“No ai bulli del mattone”. Era lo striscione sotto il quale ieri cittadini ehanno protestato fuori da palazzo Marino contro la norma vergogna dele il progetto deldi San Siro. Tra i promotori della mobilitazione Potere al popolo, Rifondazione comunista, Legambiente, idi cittadini,in Comune.Sironi (M5s): “Ilè incostituzionale”Per i manifestanti il“è un condono e sarebbe una sciagura per la città e per tutto il Paese” e quella sul“è un’operazione terribile” che “va fermata”. In piazza anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Elena Sironi, da sempre contraria alla legge che avrebbe dovuto aiutare il Comune a sbloccare i palazzi ritenuti abusivi dalla procura.“Quando ilè arrivato in Senato – ha detto – diversi professionisti hanno messo nero su bianco che era una legge incostituzionale”.