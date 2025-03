Ilgiorno.it - Salva Milano e nuovo San Siro, la protesta dei comitati davanti a Palazzo Marino: “No ai bulli del mattone”

Leggi su Ilgiorno.it

- "No aidel". Con questo striscione hannoto circa un centinaio di personealla sede del Comune dicontro ile il progetto delstadio di San. Motivazioni dellaTra i promotori della mobilitazione vi sono Potere al popolo, Rifondazione comunista, Legambiente, idi cittadini,in Comune. Secondo i manifestanti, il"è un condono e sarebbe una sciagura pere per tutto il Paese", e quella per ilstadio "è un'operazione terribile e criminale che va fermata". Presenza politica e posizioni In piazza era presente anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Elenani, da sempre contraria alla legge che avrebbe dovuto aiutare il Comune a sbloccare la città dopo le inchieste della Procura sull'urbanistica.