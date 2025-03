Salta tutto Michelle Hunziker la brutta notizia | la decisione di Mediaset

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutte notizie per. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, la conduttrice era stata riconfermata alla guida della nuova edizione di Io Canto Family, inizialmente prevista per la tarda primavera su Canale 5. Qualcosa, però, sembra essere andato storto. Come riportato oggi da Giuseppe Candela su Dagospia.it,avrebbe momentaneamente sospeso la messa in onda del talent musicale.“Non andrà in onda, a differenza di quanto annunciato, in questa stagione.”. Queste le parole del giornalista. Eppure i numeri dell’ultima edizione parlano chiaro: ben 2 milioni e 482 mila telespettatori, con uno share del 17,81%. Un risultato niente affatto trascurabile.Sempre su Dagospia.it, Candela ha aggiunto che a rafforzare questa indiscrezione ci sarebbe il fatto che la produzione di Io Canto Family risulterebbe al momento ferma e il titolo sarebbe sparito dal palinsesto.