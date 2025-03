Zon.it - Salerno, beccato a spacciare nonostante i domiciliari: arrestato

– Era già agli arresti, ma questo non gli ha impedito di continuare l'attività di spaccio. Nella giornata del 27 marzo, i Carabinieri della Stazione di–Fratte hanno tratto in arresto un uomo, sorpreso in possesso di circa 120 grammi tra cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.L'uomo, già indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato così condotto nel carcere di Fuorni, su disposizione dell'autorità giudiziaria.Un'operazione che conferma l'attenzione costante delle forze dell'ordine sul territorio, anche nei confronti di soggetti già sottoposti a misure restrittive.