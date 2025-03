Zon.it - Salerno, arrestato per rapina in un’abitazione

I Carabinieri della Stazione diDuomo, il 27 marzo, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale dinei confronti di un uomo, di origini tunisine ma residente nel salernitano, indagato per "".Allo stato delle indagini, condivise dal G.I.P., ma suscettibili di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, l'indagato, a febbraio scorso, si sarebbe introdotto all'interno dicolpendo alla testa l'inquilina per poi impossessarsi della somma in contanti di euro 1000,00 circa.La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.