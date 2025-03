Anteprima24.it - Salernitana: basta alibi, il tempo è scaduto

di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloLa delicatezza del momento impone lucidità e sangue freddo. La sconfitta casalinga contro il Palermo ha squarciato una ferita rimarginata a fatica facendo ripiombare l’ambiente granata nello sconforto. Uno stato d’animo legittimato da una serie di segnali negativi emersi durante il match. Laè tornata ad essere il bruttissimo anatroccolo visto all’opera fino alla trasferta di Cesena e appare chiaro a tutti che il rigetto organico manifestato dal gruppo rispetto alle – pochissime, in verità – idee di Breda non si presta a molte interpretazioni.La sensazione che la cura proposta sia stata peggiore del male da affrontare e sconfiggere (come capita ormai da oltre un anno in casa granata, con una serie clamorosa di topiche sulle scelte tecniche) è forte e difficile da ignorare.