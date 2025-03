Quotidiano.net - Sale sul tetto di un treno merci. Ragazzo muore folgorato a 19 anni

Ha scavalcato la recinzione della stazione di Porta Vescovo a Verona per salire suldi unfermo sui binari. Ed è mortodopo aver toccato i fili della linea elettrica. Edoardo Mangano aveva 19ed era uscito con amici per passare una serata in discoteca. L’esatta dinamica dei fatti è ancora da accertare e la polizia sta cercando gli amici del 19enne per ascoltarli. La procura di Verona valuterà l’apertura di un fascicolo di indagine. Secondo le prime risultanze il giovane insieme a due coetanei si era presentato alla Disco Love Verona di via Giolfino. I tre non sarebbero riusciti a entrare e alla fine in due si sarebbero incamminati verso la stazione. Secondo L’Arena di Verona invece i due avrebbero tentato di entrare senza pagare, arrampicandosi dal terrazzo.