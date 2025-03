Milanotoday.it - Sala "boccia" il referendum sui divieti per le moto: "Inutile e costoso"

Leggi su Milanotoday.it

Ilsuiin Area B per lepiù vecchie? Per il sindaco di Milano Beppe"è solamente esibizionismo di qualcuno, ogni tanto isi evocano e poi non si fanno mai: per ottenere consenso e incidere devono ottenere il 50% delle adesioni, e poi sono costosissimi".