Sacchi | Triplete Inter? Non è un’illusione ma una realtà da inseguire…

di Redazione: «? Non è, ma unada inseguire.» Cosi l’ex tecnico sul momento nerazzurroArrigo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato cosi del momento:LE PAROLE- «La prestazione dell’contro l’Udinese è stata a due facce. Ha messo in evidenza una netta superiorità nella prima parte e poi, forse pensando di avere già chiuso i conti e avere dunque in tasca il risultato, si è rilassata e ha rischiato qualcosina. Io sostengo che si deve sempre spingere forte sull’acceleratore e mai si deve abbassare la guardia, perché le partite non sono finite fino a che l’arbitro non fischia e nel calcio tutto può succedere e nulla è impossibile. Ecco il motivo per cui i nerazzurri avrebbero dovuto essere più attenti nella gestione, però è comprensibile avere un momento di rilassamento dopo quel bel primo tempo.