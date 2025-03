Inter-news.it - Sabatini sul post-Conte: «Napoli deve puntare su Allegri o Inzaghi!»

Leggi su Inter-news.it

Sandroha indicato chi, dal suo punto di vista, dovrebbe essere individuato dalcome sostituto di Antonioin caso di addio del salentino a fine stagione.IL COMMENTO – Sandrosi è espresso a Radio Sportiva in merito all’ipotesi di addio di Antonioala fine stagione. Il giornalista ha stupito tutti, indicando due nomi su cui dovrebbeil Presidente delAurelio De Laurentiis per la prossima annata: «Solo due sono i nomi su cui poter affondare il colpo in estate. Questi sono, nessun altro. Ricordiamo cos’ha fatto quest’ultimo quandoha deciso di lasciare l’Inter qualche stagione fa. Non immagino altri profili per il».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link alnuto originale (sul: «su!»)© Inter-News.