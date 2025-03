Internews24.com - Sabatini ricorda: «Litigai con Zhang, non mi perdonerò mai l’addio all’Inter»

di RedazioneWaltertorna a parlare in una intervista fiume: le sue parole anche sull’esperienza vissutaIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente dell‘Inter Walterha parlato del suo addio al club nerazzurro che ancora continua a tormentarlo:IL PRESIDENTE – «Avevo discusso con, cose che succedono. E invece con le dimissioni mancai di rispetto a un’intera tifoseria. E non si perde una squadra come l’Inter così, non me lomai»RIMPIANTO – «L’unico vero grande rammarico è Rabiot, tutta colpa di sua madre, Veronique. L’anno prima il Psg mi aveva dato più di 30 milioni per Marquinhos, non potevo portarlo via a zero. Quando lei lo ha saputo è impazzita. Odiava il Psg, ma forse voleva pure i soldi dell’indennizzo, oltre ai 3 milioni di commissione.