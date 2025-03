Juventusnews24.com - Sabatini non capisce il “gioco” di Conte: «Perché non smentisce mai queste indiscrezioni? La situazione del Napoli è migliore di queste due squadre»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, è perplesso in merito all’atteggiamento di Antoniosul proprio futuro e gli dà un consiglio Gli studi di Pressing, trasmissione in onda su Canale 5, ha permesso a Sandrodi esprimere un parere su Antonio. A sua detta, il tecnico delè troppo enigmatico rispetto al suo futuro. Ecco le sue parole«Futuro? Non capisco,nonmai? Ha un contratto col, dovrebbe dire ho un contratto col. Peraltro tra ile le alternative Milan e Juve, non voglio dare consigli, ma laè quella del».Leggi su Juventusnews24.com