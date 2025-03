Puntomagazine.it - Russia contraria alla presenza di forze di pace in Ucraina: le dichiarazioni di Logvinov

Mosca respinge l’invio di truppe da Paesi che riforniscono Kiev di armiLasi oppone fermamentedidiinche includano Paesi attualmente impegnati nella fornitura di armamenti a Kiev. Lo ha dichiarato Kirill, direttore del Dipartimento delle organizzazioni internazionali del Ministero degli Esteri russo, in un’intervista rilasciata all’agenzia Tass.“È triste che la storia degli ultimi anni non insegni nulla agli europei. Sono assolutamente sordi agli avvertimenti che la sola idea di introdurre ini militari di quei Paesi che oggi continuano a rifornire Kiev di armi è per noi categoricamente inaccettabile”, ha affermato.Trump: “Progressi sul conflitto”Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la situazione, sostenendo che ci siano progressi nella gestione del conflitto.